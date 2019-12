Emekli ajan kilise saldırganını etkisiz hale getirdi

ABD Teksas’ta pazar sabahı ayin için West Freeway Kilisesi’nde 242 kişi toplanmıştı. Ön sıralarda oturan siyahlar içindeki bir adam ayağa kalktı. Ayakta duran bir görevliye bir şeyler sordu. Bir anda görevlinin işaret ettiği yere doğru ceketinden çıkardığı pompalı tüfekle ateş etti. Müdahale etmek isteyen görevliyi de vurdu. Herkesin kendisini sandalyelerin altına saklamaya çalıştığı anlarda saldırgan etkisiz hale getirildi. İçerideki bir kişi, tabancasıyla 15 metreden kafasına nişan alarak saldırganı tek kurşunla öldürdü. Her şey 6 saniyede olup bitti. Saldırıda biri kilisenin sağlıkçısı Anton Wallace (64) olmak üzere iki görevli öldü. Ayinler YouTube’da canlı yayınladığı için saldırı an be an izlendi. Saldırganı öldürerek 240 kişinin hayatını kurtaran kişinin eski bir FBI ajanı Jack Wilson (70) olduğu ve kiliseye gönüllü yardım ettiği ortaya çıktı. Wilson ülkede kahraman ilan edildi.

Eski ajan Jack Wilson (solda), saldırgan Keith Thomas Kinnunen (sağda)

Kahraman Jack Wilson, NBC'ye yaptığı açıklamada, 'Bir insan öldürdüğümü düşünmüyorum. Bir şeytanı öldürdüğümü düşünüyorum. Bu durumla böyle başa çıkıyorum' dedi.





Bir baba, büyükbaba ve yerel politikacı olan Wilson, daha sonra Facebook'ta cemaati koruyabildiği için çok memnun olduğunu dile getirdi.









Jack Wilson'ın yaptığı açıklama şöyle:

'Bugünkü olaylar hakkında dualarını ve yorumlarını gönderen herkese teşekkür etmek istiyorum. Batı Freeway Kilisesi'ndeki olaylar beni kimsenin olması istemediği bir konuma getirdi, ama kötülük ortaya çıktı ve saldırganı kilisede vurmak zorunda kaldım. Tanrı'ya, kilisede güvenlik şefi rolünde hizmet etme yeteneği ve arzusuyla kutsanmış olduğum için şükran duyuyorum. Kilisedeki iki sevgili dostum ve erkek kardeşimin kaybına çok üzüldüm, ancak bu dünyada kötülük var ve ben ve diğer üyeler kötülüğün üstün gelmesine izin vermeyeceğiz. Lütfen bu süre zarfında tüm cemaat ve aileleri için dua edin.Dualarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.'

posta.com.tr