Türkiye Emekli amirallere ek gözaltı talebi

Emekli amirallere ek gözaltı talebi

Türkiye

Emekli amirallere ek gözaltı talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmasında 10 şüphelinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

08 Nisan 2021, Perşembe 23:54 Son Güncelleme:
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Bazı emekli amirallerin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatılması için Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulundu.

Bunun üzerine şüpheliler, polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Zanlıların beyanını alan hakimlik, savcının talebini kabul ederek, gözaltı süresini 4 gün uzattı.

Gözaltındaki 10 şüpheli, bu işlemin ardından tekrar emniyete götürüldü.

4 şüpheliye yeniden tebligatta bulunuldu

Öte yandan, soruşturma kapsamında emniyete gelmeleri için daha önce tebligat yapılan 4 şüpheliye, pazartesi müracaat etmeleri için bir kez daha tebligatta bulunulduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 4 Nisan'da bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise 3 gün içinde emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabiliyor

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise 4 günü geçemiyor. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması nedeniyle gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabiliyor.

Gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin karar, cumhuriyet savcısının istemi üzerine yakalanan kişi dinlenilmek suretiyle hakim tarafından veriliyor. Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem, cumhuriyet savcısı veya cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine kolluk güçleri tarafından yapılabiliyor.

AA

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