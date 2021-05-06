Siber dolandırıcılar bu kez de emeklilerin bayram ikramiyelerine göz koydu. Data hırsızları aracılığıyla emeklilerin cep telefonlarına ulaşan bir şebeke SMS gönderimi yaptı. SMS'te "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen xxxxxxx linkinden onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B001" ifadelerine yer verildi.

SAKIN TIKLAMAYIN!

Sabah’tan Metin Can’ın haberine göre; Mesajı açıp, üzerine tıklayan emekliler yine aynı yöntemin mağduru oldu. Telefonlarına casus yazılım yüklenen emeklilerin kişisel bilgileri ve banka hesapları dolandırıcıların eline geçti. Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yaşlı vatandaşlara "turkiye.gov.tr, csgb.gov.tr ve bankacılık uygulamaları gibi resmi kaynaklardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun" uyarısında bulundu.

Akkoyunlu, "Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz. Bazı dolandırıcılar, operatör servisleri üzerinden faturanıza yansıtılacak yöntemlerle sizi dolandırabilir. Atılan bir SMS için "EVET" yazarak yanıt verilmesi istenirse bunu kesinlikle yapmayın" dedi.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ HEDEFTE: KİMLİK AVI TEKNİKLERİ

Uzmanlara göre, kısa mesajlar, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, e-postalar ve direkt aramalar da dahil olmak üzere çeşitli kimlik avı tekniklerini kullanmaya çalışan siber dolandırıcıların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışır. Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin.

5 ADIMDA SİBER SALDIRIDAN KORUNMA…

1. Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, mesajın meşru olduğu anlamına gelmez.

2. Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.

3. SMS sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse, kesinlikle bir dolandırıcılıktır.

4. Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.

5. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın. Böylece sizin için daha önemli olana, ailenizi güvende tutmaya odaklanabilirsiniz.

BANKALAR MESAİ SAATLERİNİ ESNETTİ

BANKALAR emekli maaşları ve emekli ikramiyelerin ödenmesinde yoğunluk yaşanmaması için çalışma sürelerini uzattı. İkramiye ve aylıkların yatacağı gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00- 12.30 saatleri arasında çalışacaklar.