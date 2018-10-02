Emekli öğretmenlere söz hakkı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 ildeki öğretmenlerin eğitim öğretim alanındaki fikir, proje ve önerilerini, Bakanlığa iletebilmeleri için hayata geçirdiği ‘Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir projesinin tanıtımını geçen hafta yapmıştı.
MEB ‘birmilyonfikir.meb.gov.tr’ platformunu, emekli öğretmenlerin de kullanımına açtı. Bakanlık; görüş düşünce, öneri ve projelerini alacağı emekli öğretmenleri de eğitim politikalarının karar ve yönetim süreçlerine dahil edecek. Buna göre öğretmen emeklileri ‘birmilyonfikir.meb.gov.tr’ platformuna e-Devlet üzerinden giriş yaparak fikirlerini Bakanlığa iletecek. Bakanlık eğitim sisteminde 2023 vizyonu hedefinin temellerini öğretmenlerin öncülüğünde atmayı hedefliyor.