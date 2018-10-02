Emekli öğretmenlere söz hakkı

MEB ‘birmilyonfikir.meb.gov.tr’ platformunu, emekli öğretmenlerin de kullanımına açtı. Bakanlık; görüş düşünce, öneri ve projelerini alacağı emekli öğretmenleri de eğitim politikalarının karar ve yönetim süreçlerine dahil edecek. Buna göre öğretmen emeklileri ‘birmilyonfikir.meb.gov.tr’ platformuna e-Devlet üzerinden giriş yaparak fikirlerini Bakanlığa iletecek. Bakanlık eğitim sisteminde 2023 vizyonu hedefinin temellerini öğretmenlerin öncülüğünde atmayı hedefliyor.