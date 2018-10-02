Emekli öğretmenlere söz hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 ildeki öğretmenlerin eğitim öğretim alanındaki fikir, proje ve önerilerini, Bakanlığa iletebilmeleri için hayata geçirdiği ‘Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir projesinin tanıtımını geçen hafta yapmıştı.

02 Ekim 2018, Salı 04:08
A A

MEB ‘birmilyonfikir.meb.gov.tr’ platformunu, emekli öğretmenlerin de kullanımına açtı. Bakanlık; görüş düşünce, öneri ve projelerini alacağı emekli öğretmenleri de eğitim politikalarının karar ve yönetim süreçlerine dahil edecek. Buna göre öğretmen emeklileri ‘birmilyonfikir.meb.gov.tr’ platformuna e-Devlet üzerinden giriş yaparak fikirlerini Bakanlığa iletecek. Bakanlık eğitim sisteminde 2023 vizyonu hedefinin temellerini öğretmenlerin öncülüğünde atmayı hedefliyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.