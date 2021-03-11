Emekli ve evli adamı 'jigolo olacaksın' vaadiyle dolandırdı

İstanbul Bahçelievler’de yaşayan evli, emekli ve bir çocuk babası H.G’nin (57) cep telefonuna, “Jigolo olmak ister misiniz” mesajı geldi. Mesajdaki linki tıklayarak açan H.G.’nin kısa süre sonra telefonu çaldı. Telefondaki kişi mesajdaki jigolo ilanı ile ilgili arıyordu. H.G.’ye kendisini kadınlarla tanıştıracaklarını ve çok para kazanacağını söyledi. H.G., teklifi önce kabul etmedi. Telefondaki kişi ısrar edince “Tamam” dedi.





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YAVAŞ YAVAŞ AĞINA DÜŞTÜ

Telefondaki dolandırıcı, üyelik için fotoğraflarını göndereceği bir mail ve kayıt için 3 bin TL yatıracağı hesap bilgisini verdi. Paranın yatmasının ardından H.G.’ye bir kadın fotoğrafı göndererek, “Bu kadın seni beğendi, 30 bin TL alacaksın. Önce sana koronavirüs testi yaptırmamız lazım. Ayrıca gideceğiniz otelin masrafları için de 4 bin 500 TL daha göndermen gerekiyor” dedi. H.G. parayı gönderdikten sonra telefonla aranmayı bekledi ancak arayan, soran olmadı. Kendisini arayan telefonu aradığında ise telefon numarasının kullanım dışı olduğunu öğrendi.

20 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞ

Dolandırıldığını anlayan H.G., zor da olsa polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Yapılan başvurunun ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Polis yaptığı araştırmada, H.G.’nin para yatırdığı hesabın İsmail E.’ye (27) ait olduğunu belirledi. Gözaltına alınan İsmail E.’nin, 20 kişiyi de aynı yöntemle 160 bin TL dolandırdığı anlaşıldı. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İsmail E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



