Emekli ve memur için en değerli aylardan biri geliyor. Temmuz ayında yaklaşık 15 milyon kişiye zam yapılacak. Günlar yaklaştıkça "Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak? Zam oranı ne kadar?" soruları da ypun bir şekilde yöneltiliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GERİYE DÖNÜK FARK

Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor.

SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil. Son yapılan toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocak ayında yüzde 4 zam yapıldı.

Son yapılan toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocak ayında yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. TÜİK’e göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve son olarak dün açıklanan verilere göre de mayısta yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 olarak hesaplandı.

HAZİRANDA EKSİ ÇIKMAZSA

Önümüzdeki ay enflasyon eksi çıkmazsa maaş zammı yüzde 5’i aşabilir. Bu durumda memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak. Açııklanan verilere göre ilk 5 aylık enflasyon ocakta memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 4’lük zammı aştı.

Fark bugün itibarıyla yüzde 0.98. Enflasyon haziranda eksi çıkarsa bu fark bir miktar aşağı gelebilir. Tersi durumda fark zammının yüzde 1’i aşması muhtemel.

AĞUSTOSTA 1000 LİRA İKRAMİYE VAR

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs’ta hesaplara yattı. Ağustos da emekliler için ikramiye ayı olacak.

Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. Arife günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor.