2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki zam oranları 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nden çıkacak sonuca göre kesinleşecek. Peki, Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli zam oranları…

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine devam ediyor.

Taraflar, memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantıyı da 16 Ağustos'ta yapacak.

Bu ay içerisinde tamamlanacak görüşmelerde memurlar ve memur emeklileri için 4 seferde yani 6 aylık dönemler halinde yapılacak zam oranları belirlenecek. Görüşmelerde emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. Sadece 2 yıllık zam oranları değil, ek gelir yaratacak talepler de karara bağlanacak. Bunlardan biri de aile yardımı. Emekliler de aile yardımı ile ek gelire kavuşacak. 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir kişi aylık 830,75 lira ek gelir elde edecek.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen, geçen hafta taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sundu. Buna göre; emeklilere aile yardımı, ücretsiz ulaşım, sosyal tesislerde indirim, aynı görevi yerine getirmiş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının kapatılması, yaşı bekleyenlere Genel Sağlık Sigortası (GSS) imkanı gibi talepler dikkati çekiyor.

İşte bu hafta kurulacak toplu sözleşme masasında ele alınacak taleplerden bazıları:

-Emeklilere aile yardımı verilsin.

-Emekliler yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlansın

-Aynı unvanla kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynakllı emekli maaşı farkının giderilmesi için düşük maaş sahgiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme olsun.

-Emekliler ile bunların dul aylığı veya yetim aylığı bağlanmasına müstahak yakınları; kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

-Tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre emeklilik aylığı veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ilişkin hükümler çerçevesinde GSS'den yararlandırılsın.

SSK VE BAĞ-KUR'LULAR DA BEKLİYOR

Toplu sözleşme görüşmelerini sadece memur emeklileri değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yakından takip edecek. Daha önce banka promosyonu ve bayram ikramiyesi de toplu sözleşme masasında konuşulmuş, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Bu toplu sözleşme görüşmelerinde de memur emeklileri için sağlanacak kazanımların, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılması bekleniyor.