Emeklilik fonlarında en çok ‘altın’ tercih ediliyor

Pandemi süreciyle altın fonlarının daha çok tercih edildiğini belirten Sincek; “Geleneksel altın alıcısı da artık BES’in altın fonlarını keşfetti. Bunun önemli bir kesimi de faizsiz altın fonlarını tercih ediyor. Yılbaşından 19 Ağustos’a kadar olan sürede yaklaşık yüzde 57 oranında getiri sağlayan altın fonlarının; faizsiz fonlar içinde ağırlığı yüzde 53 iken, altın fonlarının konvansiyonel taraftaki ağırlığının oranı ise yüzde 15 seviyesinde kalıyor. Getirileri faizsiz fonlar ve konvansiyonel fonlar olarak ayrıştırdığımızda ise faizsiz fonların ağırlıklı getirisinin yaklaşık yüzde 42 seviyesinde; konvansiyonel fonların ise yüzde 12 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz” dedi.

Faizsiz taraftaki yoğun talep ve yüksek getirinin, sektörün tüm fon birikimlerine katkı sağladığını belirten Sincek; “Fon getirilerine yılbaşından bugüne OKS fonları dahil olarak baktığımızda sektördeki tüm emeklilik fonlarının yüzde 15.09 oranında bir fon büyüklükleriyle getiri sağladığını görüyoruz. Yedi aylık enflasyon gerçekleşmesinin yılbaşından bugüne yüzde 6.71 seviyesinde gerçekleştiğini göz önüne aldığımızda emeklilik sektörüne yatırım yapan katılımcıların enflasyonun iki katından fazla değer kazancına ulaştıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

13 faizsiz fon ile kazandırıyor

Katılım Emeklilik’in profesyonel yönetim stratejileriyle üst üste dördüncü yılında da fon getirilerindeki liderliğini sürdürdüğünü aktaran Sincek; “Katılım Emeklilik olarak 3.3 milyar TL fon büyüklüğüne; 175 bin aktif sigorta sözleşmesine 734 bin BES ve OKS sözleşmesine ulaştık. 13 faizsiz fonumuzla katılımcılara kazandırmaya devam ediyoruz. Üç yıldır üst üste devam eden BES fonları arasındaki fon getiri şampiyonluğumuzu bu yıl da sürdürüyoruz. Son bir aydaki altın fonu getirisi ise yüzde 13.8 oldu” ifadelerini kullandı.







