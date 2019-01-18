Emeklilikte yaşa takılan yaklaşık 700 bin vatandaş, Meclis'ten geçmeyen EYT Kanul Teklifi'nin ardından her açıklamayı can kulağıyla dinliyor. EYT'liler teklifin bir daha Meclis'e gelmesini beklerken bugün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

"EYT GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Selçuk, Bakan Selçuk: "(Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme) Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında."