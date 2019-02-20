Yüz binlerin göz kulağı hükümetin atacağı adımda... Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT önergesinin tekrar Meclis'e gelip yerel seçimler öncesi çıkmasını bekliyor. Fakat hükümetten konuya ilişkin olumlu bir adım yok. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, EYT çalışmasının bulunmadığını dile getirmişti.

EYT SON DURUM NEDİR?

15 ŞUBAT 2019: MİLLET İTTİFAKINDAN EYT'LİLERE DESTEK

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), kalabalık bir heyet halinde millet ittifakı Belediye Başkan Adayı Ercan Özel’i ziyaret etti. EYT'liler, Ankara mitingi için otobüs tahsis eden Özel’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

EYT’lilerin talepleri doğrultusunda Ankara mitingi için otobüs veren millet ittifakı İYİ Parti Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel, "En doğal anayasal hakkınız için verdiğiniz bu onurlu mücadelenizde sonuna kadar sizinle birlikteyim. 1999 yılında 4447 sayılı kanunun geriye doğru işletilmesi sonucu geciktirilmiş hakkınız olan emekliliğinizin gasp edilmesi ile ortaya çıkan bu mağduriyetin giderilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz" dedi.

EYT mağdurları, Ankara gezilerinde kendilerine otobüs veren, her türlü desteği sunan Ercan Özel’e teşekkür etti.

13 ŞUBAT 2019: ÇALIŞMA YOK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin soruya ise Muş, "EYT ile alakalı herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır." yanıtını verdi.

13 ŞUBAT 2019: ÇÖZÜME KAVUŞMASI GEREKİYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu değerlendiren Karamollaoğlu, bu sorunun en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini söyledi.

10 ŞUBAT 2019: ANKARA'DA EYT BULUŞMASI

Ankara’da, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ’EYT Buluşması’na binlerce kişi katıldı.

EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ’EYT Buluşması’na katılmak isteyen kişiler Türkiye’nin dört bir noktasından sabah saatlerinde Ankara’ya geldi. Bir araya gelen kalabalık, Anıtkabir’i ziyaret etti, ardından da programın düzenlendiği Yenimahalle’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne geçti. Çok sayıda EYT’li, salona sığmayınca dışarıda kaldı. Kalabalık hem salon içerisinde, hem de salon dışarısında sık sık slogan atarak, sorunlarının çözülmesini istedi. Düzenlenen programa CHP’li ve İYİ Partili milletvekilleri de destek verdi.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, Türkiye’nin farklı noktalarından binlerce insanın Ankara’da bir araya geldiğini söyledi. Amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu belirten Özüpak, "Bir olduk, birliğimizi gösterdik. Bizim isteğimiz, 4447 sayılı yasanın getirdiği mağduriyetlere artık son verilmelidir. Bunun için de sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bizleri yok saymalarını istemiyoruz. Biz ülkemizin en fazla emek veren, en fazla hizmet eden insanlarıyız. Bizi göz ardı edemeyeceklerini düşünüyoruz. Buradan da bunu haykırmış olduk. Haklıyız, hakkımızın peşindeyiz, seçim öncesi biz bu yasanın geçmesini istiyoruz. Vaat değil, sadece icraat istiyoruz" dedi.