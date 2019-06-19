Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis'in açılmasını bekliyordu. Seçimler sonrası Meclis açılırken yüz binlerce EYT'li büyük bir umutla hükümetten bir adım bekliyor. Meclis'in çalışmaları da heyecanla takip edilirken konu hakkındaki her bir açıklama EYT'liler tarafından kaçırılmak istenmiyor. İşte yapılan son açıklama...

EYT İLE İLGİLİ SON AÇIKLAMA CHP'DEN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ekonomi Masası yöneticileri ile Tuzla’daki Türk-İş’e bağlı Deriteks Sendikası Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ağbaba EYT'ye ilişkin konuşmasında, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin de çözülmesi gerektiğini, Türkiye’nin tarihin en büyük işsizlik rakamlarının açıklandığı dönemi yaşandığını aktardı.