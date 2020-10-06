Emekliye ve memura zam göründü

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyona göre yüzde 5.75, memur ve memur emeklisi de yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. Dün itibarıyla son 3 aylık enflasyon da ortaya çıktı. Temmuzda enflasyon yüzde 0.58 ağustosta yüzde 0.86, eylülde de yüzde 0.97 arttı. Kümülatif hesaba göre enflasyon yüzde 2.43 oldu.

Yüzde 4’ü aşarsa fark

Kalan 3 ayda enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aşılan miktarda memur ve memur emeklileri fark alacak. SSK ve Bağkur emeklilerine de ocak ayının ilk haftasında açıklanacak verilerle son 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre zam yatacak. Enflasyonun geri kalan 3 ayda kısmi de olsa artması bekleniyor. Hükümetin geçen hafta açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri içinde bu yılsonu için beklenen enflasyonla ilgili de detay vardı.

Toplu sözleşmeye ek

YEP’teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Yıllık yüzde 10.5’lik TÜFE tahmininin tutması için ikinci 6 ayda TÜFE’de yüzde 4.5 oranında artış gerçekleşmesi gerekiyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. 2021 yılının ilk 6 ayı için yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam verilmesi kararlaştırılmıştı.

SSK ve Bağkurluya en az yüzde 4.5

YEP’teki tahminin tutması halinde memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 1 Ocak’tan geçerli olarak önce yüzde 3’lük normal sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon da ikinci 6 ayda yüzde 4.5 gerçekleşirse bu zamma ilave olarak yüzde 0.5 fark eklenecek. SSK ve Bağkur emeklilerine de YEP’teki tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2021 yılının ilk 6 ayı için aylıklara yüzde 4.5 zam yapılacak.

Taban maaşlar ne kadar olacak?

Enflasyonun öngörülere göre gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) toplam yüzde 3.5 zamla 3.523 liradan 3.646 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da da 2.814 liradan 2.912 liraya çıkacak. En düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.700 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.603 liraya çıkacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor. 1.700 lira maaşı olan SSK emeklisi de YEP’teki hedeflere göre ocak itibarıyla 1.777 lira almaya başlayacak.







