Emel Müftüoğlu’ndan corona virüs bestesi
Şarkıcı Emel Müftüoğlu, corona virüs karantinası günlerinde duyguların bir sanatçı için ne kadar yoğun yaşandığını gözler önüne serdi.
03 Nisan 2020, Cuma 11:45 Son Güncelleme:
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Emel Müftüoğlu, corona virüs salgını nedeniyle uzun süredir devam eden evden çıkmama durumunu ve bunun hissettirdiklerini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gösterdi.
'Ancak böyle pencereden bakarız yağmura'
Yağmurlu bir pencerenin arkasından bakarken çekilmiş karesi ile takipçilerinin karşısına çıkan Müftüoğlu, "Ancak böyle pencereden bakarız yağmura. İyisi mi beste yapayım; yağmurun sesine bak coronayı davet ediyor! Sakın evden çıkmayın, çamur yağmur seviyormuş bu illet” ifadelerini kullandı.
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