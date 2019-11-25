Emel Sayın: Göz flörtünü bile bıraktım

Formu ve güzelliğiyle ilgili sorular karşısında utanan Emel Sayın şöyle konuştu:

“Aslında kendime çok da iyi bakmıyorum. Olduğum gibiyim. Çok şükür fiziğim fena değil. Cildime yoğurt, limon ve bal karışımı bir maske sürüyorum. Saçlarıma da organik zeytinyağ ile masaj yapıyorum”.

Alkol ve sigara yok, günde 2,5 litre su içiyor

74 yaşındaki şarkıcı; sigara kullanmıyor, alkol tüketmiyor. Günde 2.5 litre su içiyor. Son yıllarda da sık sık yürüyüşe çıkıyor.

'Aşka kapılarımı kapattım'

20 yıldır yalnız olan Emel Sayın, “Kalbiniz hâlâ boş mu?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Evet. Bunu söylemek hiç hoş değil ama aşka kapılarımı kapattım. Hayatımda bir adamın eksikliğini hissetmiyorum. Zamanında bazı duyguları öyle yoğun yaşadım ki, sanırım tükendi. Kırılgan bir kadınım ve aşk beni çok yordu. Artık göz flörtünü bile bıraktım”.

Emel Sayın; ilk evliliğini 1996’da İsmet Kasapoğlu ile yaptı. İkinci eşi Selçuk Aslan’dı. 1986’da nikah masasına oturduğu David Younnes’ten de 1999’da boşandı.

Halil Kalmuk/ POSTA

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