Magazin Emel Sayın isyan etti: Hakkımda çıkan haberler asılsız

Emel Sayın isyan etti: Hakkımda çıkan haberler asılsız

Magazin

Emel Sayın isyan etti: Hakkımda çıkan haberler asılsız

Emel Sayın, sosyal medyada hakkında çıkan iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği ve öldüğü yönünde haberler ortaya atıldı.

18 Nisan 2021, Pazar 21:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından ünlü şarkıcı Emel Sayın'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. İddialara yanıt veren Sayın, iyi olduğunu duyurdu.

Sanatçı, öldüğü yönündeki iddialara Instagram üzerinden yayınladığı bir videoyla yanıt vererek, "Gördüğünüz gibi gayet iyiyim, bu asılsız bir haber" dedi.

https://www.instagram.com/p/CNz_O8aHRBT/?utm_source=ig_web_copy_link


İlgili Haberler
Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesini bir bilseniz!Ezel'den sonra Barbaroslar dizisi ile ekrana dönüyor


Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesini bir bilseniz!
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Filiz Özkol
18 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Funda Duru
Tüm zamanların en ikonik çiftleri
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Ayrılığın öğrettiği hayat dersleri
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
12 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hoş geldin ya şehr-i ramazan!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Hem güldürdü hem ağlattı
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sezonu açmak isterken son anda vazgeçtiler