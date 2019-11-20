Emilia Clarke: Çıplak sahnelerimden önce ağlıyordum

'Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke, dizide çıplak sahnelerde yer almak istemediğini söylemesine rağmen yapımcılık ekibi tarafından bu sahnelere zorlandığını iddia etti.

'Hayranları hayal kırıklığına uğratırsın'

Dax Shepard'ın 'Armchair Expert' adlı podcast yayınına katılan 33 yaşındaki aktris, çıplak sahnelerde yer almak istememesi üzerine, "Hayranları hayal kırıklığına uğratırsın" gibi yanıtlarla karşılaştığını anlattı.

'Tuvalete gidip ağlıyordum'

Sahnelerin çekimini anlatan Emilia Clarke, “Tuvalete gidip ağlıyordum, sonra dönüp sahneyi çekiyorduk” dedi.

Oyuncu, 'Game of Thrones' dizisi sonrası birçok çıplak sahne içeren film teklifi aldığını ve bu sahnelere artık alıştığını söyledi.

Emilia Clarke, 'Game of Thrones' deneyimi için şunları söyledi: "Rolü kabul ettikten sonra bana metinleri gönderdiler. Okuduktan sonra 'Bit yeniği bu, işte' dedim. Çünkü oyunculuk okulunu yeni bitirmiştim. 23 yaşındaydım. Daha önce hiç böyle bir film setinde bulunmamıştım."

'İlk beş bölümü kesinlikle izlemeyeceksin'

Dünyaca ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda babasına, "‘Senaryoyu okudum ve babamı en başta uyardım: "İlk beş bölümü kesinlikle izlemeyeceksin!’" dediğini açıklamıştı.

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