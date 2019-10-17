Emily Ratajkowski boşandı mı?

28 yaşındaki İngiliz manken ve oyuncu Emily Ratajkowski başarılı modellik kariyerinin yanı sıra mutlu evliliğiyle de tanınıyordu. 32 yaşındaki Amerikalı aktör Sebastian Bear-McClard'la evli olan Ratajkowski işinden geri kalan tüm zamanını eşiyle ve köpeğiyle geçiriyor ve oldukça mutlu görünüyordu.

İşleri dışında tüm zamanlarını birlikte geçiren mutlu çift sürekli olarak el ele ve kol kola gezdikleri New York sokaklarında gazetecilere çekinmeden poz vererek mutlu ilişkilerini gözler önünde yaşıyorlardı.

Ancak Emily Ratajkowski geçtiğimiz günlerde Instagram'dan eşiyle birlikte yer aldığı tüm fotoğrafları sildi. Sebastian Bear-McClard sanki bir anda Ratajkowski'nin hayatına hiç girmemiş gibi oldu. Bu hareket ayrılık dedikodularını ayyuka çıkardı.

Tam hayranları acaba boşandılar mı diye düşünürken Emily'nin kız arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Miami tatilinden sürekli mayolu tatil pozları paylaşması kafaları daha da karıştırdı. İlişkinin iki tarafı da dedikodular karşısında suskun kalırken Ratajkowski'nin bu pozlarından sonra hayranları kesin olarak ayrılmışlar yorumları yapmaya başladılar...