Akşam Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, aort damarının yırtılması sonucu geçirdiği ameliyat ile gündeme geldi. Ersoy Dede'nin Emin Pazarcı'nın yoğun bakımda olduğunu açıklamasının ardından yazarın takipçileri Emin Pazarcı'nın sağlığıyla ilgili son bilgileri takip etmek için araştırmaya başladı. Emin Pazarcı'nın sağlık durumu nasıl?

Akşam Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi ve gazete yazarı Emin Pazarcı geçirdiği sağlık problemi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Durumunun kritik olduğu haberi Gazeteci Ersoy Dede tarafından duyurulurken Emin Pazarcı'nın hayatı ile ilgili araştırmalar arttı.

Emin Pazarcı kimdir?

Gazeteci, yazar Emin Pazarcı Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim gördüğü dönemde medya dünyasına adım atmıştır. Avni Özgürel ile beraber Yeni Sözcü Dergisi’ni çıkartmış, dergi 1980 darbe döneminde sıkı yönetim komutanlığı tarafından kapatılmıştır.

Daha sonra Akajans, Tercüman gibi kurumlarda muhabir olarak görev almış, uzun seneler, diplomasi, parlamento, ekonomi ve savaş muhabirliği gibi görevlerde bulunmuş, Tercüman Gazetesinde Haber müdürlüğü ve yazarlığını üstlenmiştir.

1995’de Akşam Gazetesinde yazar ve Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başlamış, ayrıca geçmişten günümüze, Flash Tv’de Nargile Kahvesi ve Güne Başlarken, TRT’de 9. Senfoni, Kanal A’da Gündem ve İnce Çizgi gibi kurumlarda programlar hazırlamış ve sunmuştur.

Mezun olduğu üniversitede 2 dönem öğretim görevlisi olarak bulunmuş, dersler vermiş olan Emin Pazarcı yazmış olduğu Kurt Bakışı ve Gizli Alemler isimli kitapları ile 100’den fazla ödülün sahibi olmuştur.