Emina Jahovic: 26 aydır nafaka ödemiyor

Kısa sürede çok popüler olan bir kozmetik markanız var. Nasıl ortaya çıktı?

Küçüklüğümden beri olan bir tutkumu, hayallerimle ve sahne tecrübemle birleştirdim. Yurtdışında 6 sene süren bir çalışma yaptım. Sonrasında kadınların en çok ihtiyaç duyduğu, hayatın her sahnesinde kendilerini çok iyi hissedecekleri en iyi ürünleri ortaya çıkardım. Bunları en çok uygulanabilecek renklerle, kaliteli formüllerle yaratmaya özen gösterdim. Her ürüne adeta ruhumu üfledim. Her şarkımın bir duygusu olduğu gibi, Yaemina Beauty’de de her ürünün bir hikayesi var.

Nasıl girdiniz bu işe?

18 yıllık sahne hayatım ve anneliğimde edindiğim tecrübeler bana ilham oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde en iyi üreticileri gezerek, formülleri tek tek deneyerek, lüks kozmetik pazarında en çok satan, kadınların en beğendiği ürünleri araştırarak ve bu konuda yabancı danışmanlardan bilgi alarak büyük bir titizlikle hazırlandım. Öyle bir koleksiyon yapmak istedim ki, lüks olsun, fiyatı uygun olsun. Boyner ve Watsons mağazalarında ürünlerim satılıyor. Pandemiye rağmen kısa sürede büyük başarılara imza attık. 3 ülkede mağaza açtık. 50 makyaj ve 500’ün üzerinde parfüm noktasına ulaştık.

Kadınlara ne sunuyorsunuz?

Ürünlerimizle, lüks ve ulaşılabilir kozmetiği güzellik tutkunlarına sunuyoruz. Tüm cilt ve renk tiplerine uygun olarak hazırladığım Yaemina Beauty Needed Makyaj koleksiyonunda her şey var. Fondöten, kapatıcı, pudra, allık-aydınlatıcı, far paletleri, eyeliner, maskara, kaş kalemi, dudak kalemi, dudak parlatıcıları ve rujlar. Ayrıca Endorphins parfüm koleksiyonumuzda yer alan 4 farklı parfüm ile farklı zevklere ulaşmayı hedefliyoruz.

Tarzınızı markanıza da yansıttınız mı?

Ben sade giyinen ve minimal tarzı seven bir kadınım. Markamın ürünlerinin ambalajlarında da bu çizgiyi tercih ettim. Ama benim için kalite içerik demek, bu sebeple kullandığımız içeriğe dikkat ettim. Ürünlerimizin yüzde 90’ı vegan. Hem temiz içerikli ve hayvanlar üzerinde test edilmedi. Ayrıca özel esanslar, doğal yağlar ve vitaminlerle zenginleştirildi. Tasarımlarımda bana ilham veren en önemli unsur ise güçlü kadınlar. Başta annem olmak üzere, etrafımdaki güçlü kadın hikayelerinden ilham aldım ve her ürünümle ayrı bir şiir yazdığıma inanıyorum.

HER KADINA BİR KARAKTER

Neden çok sevildi acaba?

Hayatta kendinizi nasıl tanıttığınızın ve ilk izlenimin çok önemli olduğuna inanırım. Ürünlerimin ambalaj tasarımı ve içeriğinde önceliğim kullanım pratikliği oldu. Kısa sürede en mükemmel makyajın elde edilmesini ön plana çıkardım. Her kadının kendini iyi hissetmesi ve harika görünmesi için tüm güzellik sırlarımı Yaemina Beauty markasıyla canlandırdım ve ürünlerin özelliklerine yansıttım. Bu samimiyet hissedildiği için Yaemina Beauty ve ürünlerim kısa sürede çok sevildi. Deneyimimi ve tutkumu, Yaemina Beauty aracılığıyla dünyadaki başka kadınlarla da paylaşmaya devam edeceğim.

Yılbaşında ‘Teasing a Mad Man’ (Deli bir adamı kızdırmak) look’u yaptınız. Bu fikir nereden geldi?

Kadınların hayat sahnesinde büründüğü rolleri düşündüm. Bu ürünlerle bir parti kadınına, vamp bir kadına, ev hanımına ya da toplantıya giden bir iş kadınına dönüşmek mümkün. Call Me Darling (Bana canım de), Glam (Işıltı), Night On Fire (Ateşli gece) ve Teasing a Mad Man olarak adlandırdık. Teasing a Mad Man de bir kişiyi değil, kadınların bürünmek isteyeceğini düşündüğümüz bir karakteri temsil ediyor

‘YOKLUK İÇİNDE DEĞİL’

Herkesin hayran olduğu rüya gibi bir evlilikti sizinkisi. Ayrılığınız da rüya gibiydi çünkü asla birbiriniz hakkında kötü bir söz etmediniz. Perde arkasında farklı şeyler mi yaşanıyordu?

Mustafa Bey’le Haziran 2018’de anlaşmalı olarak boşandık. Anlaşmalı boşanırken de karşılıklı olarak birtakım sorumlulukları kabul ettiğimizi, mahkeme önünde protokole yazarak imzaladık. Çocuklarımın sağlık sigortası ve iştirak nafakası da bunlardan biridir. Ancak boşandıktan çok kısa bir süre sonra tüm sorumluluklar bana aktarılmaya başlandı.

Ne tür sorumluluklardı bunlar?

Belgrad’da ev alacaktı, ama almadı. Çocuklarının özel sağlık sigortasını ödeyecekti, tatil masraflarını karşılayacaktı. Bunlardan hiçbirini yerine getirmedi. Mesela kendimi en kötü hissettiğim gün, çocuklarımın özel sağlık sigortasını ödemediğini doktora gittiğimizde öğrenmemdi.

Ne kadar zamandır bu durum sürüyordu?

İki aylık nafaka alacağıma karşılık evine ve ofisine icra gittiği, eşyaları haczedilirken banka hesaplarına tedbir konulduğu yönündeki iddialar gerçekdışı. Haziran 2018’de boşandığımız tarihten itibaren 32 ay geçmesine rağmen yaklaşık 26 aylık sürede hiçbir şekilde nafaka ödemedi. Yapılan haberlerde Mustafa Sandal’ın boşanma gereği üzerine düşen bütün yükümlülükleri yerine getirmişken, pandemi döneminde son iki aya dair yükümlülüklerini yerine getiremediği şeklinde bir algı oluşturuldu.

Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Boşanma protokolünde yazdığı halde tatil masraflarını, araç kiramı ve şoförümün maaşını dahi ödememiştir. Ben yansıtıldığı gibi kıskançlık veya başka sebeplerle gündeme gelmeye çalışacak bir insan değilim. Kaldı ki çocuklarımın babası olduğu için, aramızdaki bağın sonsuza kadar süreceğinin de bilincinde bir insanım.

Çocuklarınızın masraflarını siz mi karşıladınız?

Annelik ve babalık insanların göğsünü gererek başına koyabilecekleri bir ‘taç’tır. Sorumluluğunu yerine getiren ve bu konuda rahat olan insanlar bu tacı taşımaya layıktır. Ancak sorumluluğunu yerine getirmeyen insanların, hem bu tacı taşıyıp hem de sorumluluğunu yerine getiriyormuş gibi göstermesine karşıyım. Ben böyle bir kültürden, bu bilinçte bir aileden geliyorum.

Benim babam da annem de her zaman çocuklarını öncelikli tutan, güçleri yettiği kadar sorumluluklarını yerine getiren insanlardı. Ben hiçbir zaman eşinin parasıyla hayatını yürüten bir kadın olmadım. Evliliğimden önce ve evliliğim boyunca olduğu gibi, şimdi de çalışmaya devam ediyorum. Ben anne olarak, çok şükür ki çocuklarımın hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyaçları olmadan hayatlarını sürdürmeleri için sonuna kadar yanlarında ve arkalarında olacağım.

‘ÇOCUKLARINA AÇIKLAMALI’

Mustafa Bey sorumluluklarını neden yerine getirmiyor peki?

Ben Mustafa Bey’in çok iyi bir baba olduğunu her zaman dile getirdim, yine söylüyorum. Ama gücü yettiği halde sorumluluklarını yerine getirmek istemiyorsa, bunu bana değil çocuklarına açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızı birlikte dünyaya getirdiysek, sorumluluklarını da birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ben her zaman net ve samimi olmaktan yanayım. Karşımdaki insanlardan da aynı karşılığı bekliyorum.

Maddi durumu iyi olmayan, yokluk içinde olan bir insandan söz etmiyorum. Hayatta her şey biz insanlar için. Bir gün maddi durumu kötü olursa ben onun için de çalışırım. Ama öyle olmadığını biliyorum. Hayatta her konuda olduğu gibi, annelik ve babalık konusunda da adalet terazisi vardır. Benim bütün savaşım sadece kendim için değil, bu durumda olan tüm kadınlar adına bu adalet terazisinin doğru işlemesi için.

‘MÜTEVAZI OLSUNLAR’

‘Yaemina’daki ‘ya’nın anlamı nedir?

Yaemina, Sırpçada “Bu benim” anlamına geliyor. Aynı zamanda iki oğlum var biliyorsunuz, isimleri Yavuz ve Yaman. Hayattaki en değerli varlıklarımın isimlerinin baş harflerini de taşıyor markam. Bu yüzden markanın samimiyeti ortada.

İki erkek annesi olmak zor mu?

Tabii ki zor ama bir yandan da size aşkı sonsuza kadar bitmeyecek iki adam olması da müthiş bir duygu. Bu zor ve keyifli sorumluluğu mümkün olduğu kadar iyi üstlenmeye çalışıyorum. Başardığımı gördüğüm zaman da çok mutlu oluyorum. Hem mütevazı, hem tatlı hem de çok iyi kalpli iki erkek evlada sahibim. Tabii ki yaramazlıkları oluyor ama üstesinden gelinmeyecek durumlar değil.

Onları son dönemde çıkan haberlerden korumanız mümkün oluyor mu?

Yavuz ve Yaman artık alıştı bu duruma. Yaman 12, Yavuz da 8 yaşında. Bazı durumların gizlenmesi mümkün değil. Bu sebeple alışmak zorundalar. Ben üzüldüğüm için onlar da üzülüyor tabii ki. Hakkımda yazılan haberlerin yüzde 80’i doğru değil. Çocuklarımı bu durumdan korumanın en iyi yolu onlara doğruları anlatmak oluyor, doğrusunu bildikleri için de yeni bir haber gördüklerinde endişe etmiyorlar.

Nasıl insanlar olmasını istiyorsunuz gelecekte?

Benim için iyi kalpli ve mütevazı olmaları çok önemli. Tabii ki çok başarılı olmalarını da isterim, ama başarı göreceli bir durum. Çok büyük beklentilerim yok çocuklarımdan. Beklentiler büyüdükçe mutsuzluk da devamında geliyor çünkü. Özellikle çocuklar kendilerini özgür hissettikleri sürece, hayatın akışını doğru yönetebiliyor. Ben de çocuklarımı takip ederek, yetenekleri doğrultusunda yönlendirerek ve yapılması gerekenleri hayata geçirerek onlara destek oluyorum. Bunun dışında biz anı yaşamayı tercih eden, birbirine saygı duyan ve mutluluğu öncelikli tutan bir aileyiz.

Yavuz ve Yaman’ı yazın su sporları yaparken görüyoruz, kışın da kayak. Başka alanlarla da ilgililer mi?

Yavuz piyano çalmaya başladı. Çok iyi bir müzik kulağı var. Ben de onu her konuda destekliyorum. Ayrıca ikisinin de bilgisayar yazılımı konusuna ilgisi var.