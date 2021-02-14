Magazin Emina Jahovic o iddiaları doğruladı

Emina Jahovic o iddiaları doğruladı

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Emina Jahovic o iddiaları doğruladı

Emina Jahovic, 3 yıl önce boşandığı Mustafa Sandal hakkında nafakasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattığını kabul etti.

14 Şubat 2021, Pazar 08:25 Son Güncelleme:
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Çift, 10 yıllık evliliğini 3 yıl önce anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Boşanma protokolüne göre Sandal, iki çocuğu için 10 bin, Jahovic için ise 15 bin lira nafaka ödeyecekti. Sırp şarkıcı, “Boşandıktan sonra Mustafa’dan doğru düzgün nafakaalabilmiş değilim. 3 yılda toplam 5 ya da 6 kez çocuklarının nafakasını ödemiştir. Çocuklarımın günlük hayattaki bütün ihtiyaçlarını ben ve ailem karşılıyoruz. Evet Mustafa hakkında benim ve çocuklarımın nafakasını ödemediği iddiasıyla icra takibi başlattım. Ancak evine ya da işyerine haciz memuru göndermedim” dedi.

Yakın zamanda çocuklarıyla COVID-19’a yakalandığını anlatan Jahovic, “Hastalığımız halen devam etmektedir. Mustafa sadece telefonla aradı. Hiçbir zaman ‘Bir şeye ihtiyacınız var mı?’ diye sormadı. Sadece en son gün sordu” diye konuştu.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ böyle duyurmuştu:

Emina’dan Mustafa Sandal’a haciz şoku!

Emina Jahović, 2 aydır nafaka alamadığı eski eşi Mustafa Sandal’ın evi ve ofisine haciz yolladı! Jahović’in 2 aylık alacağına karşılık Sandal’ın eşyaları haczedilirken, banka hesaplarına da tedbir konuldu.

Emina Jahović ve Mustafa Sandal arasındaki ipler yine gerildi! 2008 yılında büyük bir aşkla evlenen ve iki çocuk sahibi olan çift, 2018’de yollarını dostça ayırmıştı.

Boşanma protokolüne göre Emina Jahović’e ülkesi Sırbistan’da 250 bin Euro’luk bir ev alan Sandal, ayrıca eski eşine ayda 15 bin TL, oğullarına da 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti. Çocukları Yaman ve Yavuz’un okul ve tatil masraflarının yanı sıra özel ihtiyaçlarının da Mustafa Sandal tarafından karşılanması taahhüt edilmişti.

Banka işlemi yapamaz hale geldi

Şimdiye kadar bu konuda hiçbir sorun yaşamayan eski eşler, pandemi nedeniyle sıkıntıya giren Mustafa Sandal’ın 2 aydır nafakayı ödeyememesi nedeniyle avukatlık oldu! Emina Jahović, 1.5 yıldır para kazanmamasına rağmen ödemelerini aksatmayan, ancak son 2 aydır sıkıntıya giren Sandal’ı affetmedi ve hakkında yasal işlem başlattı.

Eski eşinin Etiler’deki ofisine ve Beykoz’daki evine haciz memurlarını gönderten Jahović, eşyalarını haczettirdi. Hacizli eşyalar şimdilik yediemin olarak Sandal’da kalırken, haciz şoku bununla bitmedi! Ünlü sanatçı, tüm banka hesaplarına tedbir konulduğundan işlem yapamaz hale geldi. Mustafa Sandal’ın alacaklı olduğu firmalara da tedbir kararı bildirildi.

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