Emina Jahovic ve Sadettin Saran'dan barış sonrası ilk fotoğraf

Emina Jahovic ve Sadettin Saran'dan barış sonrası ilk fotoğraf Emina Jahovic, Haziran 2018’de oğulları Yaman ve Yavuz’un babası Mustafa Sandal’dan boşanmış, Kasım 2018’de iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı