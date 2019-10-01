Emina Jahovic ve Sadettin Saran'dan barış sonrası ilk fotoğraf
Emina Jahovic, Haziran 2018’de oğulları Yaman ve Yavuz’un babası Mustafa Sandal’dan boşanmış, Kasım 2018’de iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı
Herkes “Evlenecekler” derken ikili, şubatta ayrılmıştı. Ama temmuzda yeniden bir araya gelmişler, barışı Yunan adası Leros’ta kutlamışlardı.
EVLİLİK SORULARINA YANIT YOK
Sevgililer dün Bebek’teydi. Barış sonrası ilk kez birlikte ortaya çıktılar. Objektifleri fark edince de ellerini birbirlerinden ayırmadılar. Emina Jahovic evliliğe dair sorulara yanıt vermek ismedi.
Ali Keser/ POSTA
Haberin fotoğrafları için tıklayınEmina Jahovic ve Sadettin Saran'dan barışma kutlaması!