Emina Jahovic'ten iddialara yanıt
Emina Jahovic, iki çocuğunu alıp memleketi Sırbistan’a yerleşeceği iddiasına yanıt verdi.
Çocuklarının babası Mustafa Sandal’la 10 yıllık evliğini geçen sene noktalayan şarkıcı, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Emina Jahovic, Türkiye’den ayrılacağı iddiasıyla ilgili sorular üzerine, Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi. “Ben burada yaşıyorum, çocuklarım burada okuyor. Tamamen uydurma bir haber. Oradan ev almadım. Keşke öyle yazıldığı gibi milyonluk ev alsam. Ama oraya yerleşemem. Biz artık Türk olduk.”
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