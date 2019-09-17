Emine Bulut unutulmadı

18 Ağustos'ta eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut'un adı dünyanın en ünlü müzesi Lourve'da...

17 Eylül 2019, Salı 08:13 Son Güncelleme:
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Emine Bulut unutulmadı

Kırıkkale’de, 18 Ağustos’ta 38 yaşındaki Emine Bulut dört yıl önce boşandığı Fedai Baran ile lokantada buluşmuştu. Tartışma çıkmıştı. Fedai Baran’ın, kızları F.B.B.’nin (10) önünde bıçakladığı Emine Bulut’un ölmesi tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Fransa’da kadın cinayetlerini protesto eden bir grup Emine Bulut’u unutmadı. Eylemciler dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre piramidinin üzerine kadın cinayetlerine kurban giden kişilerin isimlerini anlatan afişler yapıştırdı. Müzeye asılan afişler arasında “Ölmek istemiyorum” haykırışıyla Türkiye’nin gündemine oturan Emine Bulut’un sözleri de vardı.

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