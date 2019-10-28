Dede Ahmet Bulut, psikologların tavsiyeleri doğrultusunda torununun günlük hayatını sürdürmesine gayret ettiklerini belirterek şunları söyledi:

'Mahkemenin kararını düzeltmesini bekliyoruz'

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, dede Ahmet Bulut şunları söyledi:

“Torunum okuluna devam ediyor. Dersleri de morali de iyi. Öğretmenleri çok destek veriyor. 15 günde bir Ankara’ya psikoloğa götürüyoruz. Bazen annesi aklına geliyor, ‘Beni annemin mezarına götürün’ diyor. Götürüyoruz. Psikologlar da çocuğun çok sıkılmamasını istiyor. ‘Bırakın ağlasın, rahatlasın’ diyorlar. Mahkemenin kararının düzelmesini bekliyoruz. Kasıtlı ve planlı olarak öldürdüğü belli değil mi? Ağırlaştırılmış müebbet alması gerekir.”

'Sırf reklam olsun diye hareket ettiyseler, büyük ayıp'

Vâsi Enver Kılıç ise kararı temyiz edeceklerini belirterek şunları söyledi:

“Çocuğun olağandışılığa itilmemesi lazım. Günlük ihtiyaçları dedesi tarafından karşılanıyor. Yapılan yardımlardan kaynaklı bir miktar parası da var hesabında. Ailesinin durumdan bilgisi var. İhtiyaç halinde kullanılacak çocuk için.

İşin doğrusu kamuoyunda algılandığı kadar bir bağış da olmadı. İlk günler herkes bir şeyler söylüyordu ancak bu vaatler realize olmadı. Akdeniz bölgesinden bir spor kulübü ve İstanbul’dan bir sanatçı dikkate değer bağışlar yaptı. Kurumsal taahhütler geleceğe dair (üniversite eğitimi gibi) olduğu için henüz yansıması yok.

Bu kurumsal taahhütleri kayıt altına almak, yazılı hale getirmek için de harekete geçeceğiz. Bu konuda bir mecburiyet yok tabi ama kamuoyu dikkati bu olayın üzerindeyken insanlar sırf ismim geçsin, böylece bir reklam olsun diye bir duyguyla da hareket ettiyseler bu da büyük bir ayıp ve saygısızlık...”