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Emine Erdoğan: Mültecilere kapıları açmak, tebessümü esirgememek hepimizin insanlık vazifesidir

Siyaset

Emine Erdoğan: Mültecilere kapıları açmak, tebessümü esirgememek hepimizin insanlık vazifesidir

Emine Erdoğan, "İnsanca yaşam için evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın kapıları açmak, tebessümü esirgememek hepimizin insanlık vazifesidir." ifadelerini kullandı.

20 Haziran 2021, Pazar 19:23 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"İnsanca yaşam için evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın kapıları açmak, tebessümü esirgememek hepimizin insanlık vazifesidir. Dünya Mülteciler Günü'nün, insanları göçe zorlayan sebeplerin, çatışmaların ortadan kaldırılmasına ve sığınmacıların insan onuruna yakışır şekilde karşılanmalarına vesile olmasını diliyorum."

AA

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