Türkiye Emine Erdoğan sevgi evindeki çocukları ziyaret etti

Emine Erdoğan sevgi evindeki çocukları ziyaret etti

Türkiye

Emine Erdoğan sevgi evindeki çocukları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı sevgi evinde devlet koruması altında yaşayan kız çocukları ile bir araya geldi.

27 Nisan 2021, Salı 19:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde devlet koruması altında yaşayan kız çocuklarını ziyaret etti. Emine Erdoğan, Ankara'daki bir sevgi evini ziyaretinde çocuklarla oyunlar oynadı, hediyeler verdi.

Çocuklar da Emine Erdoğan'a yazdıkları şiirleri okudu, yaptıkları resimleri gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüntülü görüştüler

İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıfa devam eden çocuklar, derslerini tabletten çevrim içi yaptıkları için üzgün olduklarını, okulu çok özlediklerini söyledi. "Okullar ne zaman açılacak" diye soran çocukları Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü arama ile buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklarla tek tek konuşup, gözlerinden öptüğünü söyledi, bayramlarını kutladı. Erdoğan, okulların açılmasıyla ilgili olarak, "Vaka sayıları düşünce inşallah siz de arkadaşlarınızla buluşacaksınız." dedi.

Daha sonra kız çocukları Emine Erdoğan'a tek tek odalarını gezdirdi. Emine Erdoğan çocuklarla birlikte "çatlak patlak" oyununu oynadı.

En sevdikleri şarkı ve şiirleri okuyan çocuklar, Emine Erdoğan'dan tekrar gelmesini istedi.

Ziyarette çocuklar, Emine Erdoğan'a kolonya ve çikolata ikram ederken Emine Erdoğan'ın da çocuklara bayram harçlığı, oyuncaklar ve bayramlık hediye verdiği öğrenildi.

AA

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