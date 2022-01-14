Hikmet Barutçugil'in Tekâmül Sürdürülebilir Sanat Sergisi, Kağıthane Belediyesi Sadabad Toplantı ve Sergi Salonu'nda açıldı.





Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Hikmet Barutçugil katıldı.

Emine Erdoğan 41 eserin bulunduğu sergi alanını gezdi ve sıfır atık bilinciyle atıklardan üretilen eserler hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan'a, atıktan yapılan kağıt üzerine basılmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğrafı ile kendi portresi hediye edildi. Erdoğan daha sonra Kağıthane El Yapımı Kağıt ve Sedef Atölyesi'ni gezdi.