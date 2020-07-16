Türkiye Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Türkiye

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini andı.

16 Temmuz 2020, Perşembe 01:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanı hainlere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin aileleriyle buluşmaktan büyük onur duydum. Türkiye'yi yenilmez kılan harçta, şehitlerimizin kanının olduğunu ve bunun hepimiz için hassasiyetle taşınacak ağır bir sorumluluk olduğunu unutmamalıyız." ifadelerine yer verdi. 

Emine Erdoğan, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda bir şehit çocuğunun da bulunduğu fotoğrafa yer verdi.


İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve başaramadılar'15 Temmuz' konulu koreografi beğeniyle izlendi


AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Neden ilerleyemiyoruz neden patinaj yapıyoruz?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
ABD’den Türkiye’ye: Çin’den 5G almayın
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TBMM'de 'demokrasi nöbeti' başladı