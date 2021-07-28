Siyaset Emine Erdoğan'dan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili paylaşım

Emine Erdoğan'dan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili paylaşım

Siyaset

Emine Erdoğan'dan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili paylaşım

Emine Erdoğan, Manavgat'taki orman yangını nedeniyle Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 22:43 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Orman yangınını üzüntüyle takip ettiğini belirten Erdoğan, "Hiçbir can zarar görmeden bir an önce söndürülmesini diliyorum. Afetler, telafisi çok zor kayıplara neden oluyor. Doğa, üzerine titrememiz gereken yegane hazinemizdir. Antalyalılara geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

AA


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