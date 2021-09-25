Emine Erdoğan‘dan ‘Nerde Kalmıştık’ projesi

Lise eğitimini yarıda bırakmış kadınlar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 29 Eylül Çarşamba günü “Nerde Kalmıştık” adlı projeyi başlatacak. AK Parti Kadın Kolları’nın yürüteceği projeyle, lise eğitimini yarıda bırakmış veya liseye hiç başlayamamış kadınların lise diplomalarını almaları amaçlanıyor.

İLK HEDEF 25 BİN KADIN

İlk yıl 25 bin kadın hedeflenen proje ile sadece Türkiye’deki değil, yurt dışındaki kadınlara da ulaşılması planlanıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Lise Eğitimi herhangi bir sebeple yarıda kalmış ya da ortaokuldan sonra liseye gidemeyen kadınların eğitimlerine devam edebilmeleri için yol haritası çizilecek. Kadınların eğitimlerine devamı sağlanacak. 20 yaş ve üzeri kadınlar projede yer alacak. Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika gibi Türklerin yaşadığı ülkelerdeki kadınlara da ulaşılacak.

5 ADIMDA EĞİTİM

Eğitime devam etmek isteyen kadınlara AK Parti’nin 81 ildeki kadın kolları teşkilatı bir nevi mihmandarlık yapacak. Kadınlara eğitimlere nasıl devam edebileceklerini anlatacak. Mili Eğitim Bakanlığı’nın mevcut programı tanıtılacak. Bu programa katılım teşvik edilecek. Programlar 5 adımda olacak.”

Gizem Karakış - Hürriyet