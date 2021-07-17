Magazin Emine filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Emine filminin konusu ve oyuncuları

Emine filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Emine filminin konusu ve oyuncuları

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Emine filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Emine filminin konusu ve oyuncuları

Emine filmi, genç bir adamın hayatında en çok sevdiği iki kişi arasında kalmasını ve vermek zorunda olduğu zor kararı dramatik bir dille gözler önüne seriyor. Türk sinemasının ünlü isimleri Tarık Akan ve Filiz Akın’ın başrollerde yer aldığı Emine filminin oyuncu kadrosu da yine birçok başarılı ismi barındırıyor.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 16:04 Son Güncelleme:
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Emine filmi anlatım dili, sekansları ve hikaye örüntüsüyle 70’li yılların Türk sinemasının tüm özelliklerini içinde barındıran bir film olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Üzerinden yıllar geçse bile hala aynı duyguyu izleyiciye aktarmayı becerebilen Emine filmi bugün televizyon izleyicisinin sıkılmadan izlediği nadide filmler arasında yer alıyor.

EMİNE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Emine çok küçükken önce babası, sonra da annesi tarafından terk edilmiştir ve hayatın zorlukları ile daha küçük yaşta iken karşı karşıya kalmıştır. Karşısına çıkan güçlükler ve aldığı darbelere rağmen yılmayan ve yoluna devam eden Emine, Hasan Baba isimli yaşlı bir adamın yanına yerleşmesiyle eskiye göre daha rahat bir hayat yaşamaya başlar.

Yetişkinlik çağına gelen Emine, Hasan Baba’nın da kapıcılık yaptığı gazinoda kuruyemiş satmaya başlar. Burada çalışırken daha büyük hayaller kurar, sahneye çıkmak, şarkı söylemek ve gazinoda adını herkesin duyduğu bir assolist olmak ister. Ve türlü uğraşların ve zorlukların ardından bu isteğini gerçekleştirir.

 Emine şimdi gazinoda sevdiği şarkıları söyleyen bir solist olmuştur. O tüm bu zorlu durumlarla mücadele ederken karşısına genç bir adamı çıkar. Murat adındaki bu gendin hayatı Emine’ninkinden çok da farklı değildir. Daha küçük yaşlardayken, pek çok kayıp yaşamış ve hayatın acı tecrübelerini tatmıştır. Çok küçük yaştayken babasını kaybeden Murat, ailesinin yükünü sırtlanmış, evi geçindirmek, kardeşine ve annesine sahip çıkmak hayatının önemli görevleri haline gelmiştir.

Murat, tüm bu zorlukların ardından gazinoyu alır ve işletecek duruma gelir, üstelik gazinonun solistlerinden biri olan Emine’ye aşık olur. Emine, Murat’a karşı oldukça sevecen hisler beslemektedir ve Murat’ın zorluklarla büyüttüğü kardeşi Metin’e aşık olur. Murat’ın hayatta en çok sevdiği iki insan arasında kalır. Ya gözünden sakınarak büyüttüğü kardeşinden ya da çok sevdiği kadından vaz geçmesi gerekir.

EMİN FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Sadık Şendil’in senaristliğini yaptığı ve Orhan Aksoy’un yönettiği ve Arzu Film’in yapımcılığını üstlendiği Emine filmi, 1971 yılında çekildi. Ancak filmin nerede çekildiğine dair bir ayrıntı bulunmuyor.

EMİNE FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Filiz Akın
  • Tarık Akan
  • Ekrem Bora
  • Osman Alyanak
  • Şükriye Atav
  • Yusuf Sezer
  • Hakkı Kıvanç

 

 

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