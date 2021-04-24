Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş boşanıyor!

22 Eylül 2012 tarihinde İşadamı Tolga Karakaş ile evlenen Emine Ün'den üzücü haber geldi. Oyuncu ve eski manken Emine Ün sosyal medya hesabından boşanacağını söyledi.

'DUALARIMIZ BİRBİRİMİZ İÇİN HER ZAMAN BİRDİR'

Emine Ün paylaşımında "Her şey insanlar için. Eşim Tolga ile tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek, beraber ortak düşüncemiz neticesinde, yollarımızı ayırmanın doğru olduğuna karar verdik. Bu dünyada ve ahirette, dualarımız birbirimiz için her zaman birdir..." sözlerine yer verdi.







