Yeni nesil sanatçıları ve müzik türlerini destekleyen Red Bull Warm Up son yedi yıldır olduğu gibi bu yıl da yeni isimlere destek veriyor. Bu yıl yalnızca online olarak olarak yürütülen proje, yeteneğine güvenen her müzisyen için daha ulaşılabilir bir platforma dönüşüyor. Projede yer almak isteyen katılımcılardan beklenen ise kendi bestelerini maksimum 4 dakikada sergileyecekleri bir video çekmeleri. Türkçe elektronik müziğin sevilen ismi Emir Yargın da müzisyenlere ilham olabilmek için yola çıktı. Aynı zamanda başarılı bir yönetmen olan Yargın, Red Bull Warm Up katılımcı adaylarının kendi videolarını çekebilmeleri için pratik önerilerde bulundu.

Yeteneği doğru aktarmanın en az performansın başarısı kadar önemli olduğuna değinen Yargın, “Müziği yaparken olabildiğince 360 düşünebilmek önemli. Bu sanatçının yeteneğini geliştiriyor. Ben 10 yıl önce Tokat isimli klibimi kendim çekmiştim, maliyetim çok azdı, ama işi hikayeleştirme yöntemim çok sevilmişti. Bu ve benzeri tecrübelerimi sizlerle paylaşmak isterim” dedi.

Yargın, “Sesiniz ne kadar güzel olursa olsun, o sesi doğru yansıtabilmek çok önemli. Elinizde kısıtlı imkanlar olabilir. Ama onu ufak detaylarla doğru aktarmak mümkün. Videoların teknik yetersizlik sebebiyle arzu edildiği gibi olamadığından şikayet etmeyin. Bazen en iyisini yapmaktansa, hatasız yapmak daha işlevsel olandır. Yaratıcı bir fikir, hatasız bir şekilde aktarıldığı müddetçe insanlara dokunur. İmajınızı doğallık üzerine kurun. İmaj karşı tarafta uyandırdığınız her şeyi kapsar. Yola ilk çıktığınız noktadaki imajınız çok önemli” dei.

Red Bull Warm Up ile müzik kariyerine başlayanların çok şanslı olduklarına vurgu yapan Emir Yargın, “Müzik bizlerin asla vazgeçemeyeceği bir şey. Bunu biz müzisyenlerden daha iyi kimse bilemez. Kaynaklarınızı doğru kullanarak kontrolü ele almanız çok önemli. Red Bull Warm Up sayesinde keşfedeceğimiz yeni isimler için çok heyecanlıyım” dedi