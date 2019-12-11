Emlak şirketi çalışanlarına 10 milyon dolar dağıttı

ABD'li St. John Properties isimli şirket 2 milyon metrekarelik ticari gayrimenkul alanı hedefini başarıyla gerçekleştirdi. Bu hedefi gerçekleştirmenin şerefine de bir kutlama yemeği verildi.

Zarfı açmamaları konusunda uyarıldılar

Kutlamada 198 çalışana tek tek kırmızı zarflar verildi ancak söylenilene kadar açılmaması konusunda uyarıldılar. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Edward St. John, konuşması esnasında çalışanlarına verdikleri emekler için teşekkür etti ve onlardan zarfı açmalarını istedi.

Zarfı açan çalışanlar ilk başta olayı algılamakta güçlük çekti. Ancak zarfların içerisinde rakamları görünce hayatlarının şokunu yaşadılar. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Edward St. John, çalışanlarına teşekkür amacıyla görev sürelerine bağlı olarak 100 dolar (yaklaşık 580 TL) ile 270 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 570 bin TL) aralığına tatil bonusu vermişti. Şirket çalışanlarına toplamda 10 milyon dolar verdiğini açıkladı.





Çalışanlar gözyaşlarına boğuldu

En düşük ikramiyeyi alan çalışanın daha sözleşmesini yeni imzaladığı, henüz şirkete bile gelmediği belirtildi. Tatil bonusunun şirketin yıl sonu primine ek olarak verildiği de ayrıca vurgulandı. Renkli geceden geriye ise çalışanların bu mutluluk gözyaşlarıyla dolu görüntüleri kaldı.



