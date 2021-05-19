ABD’li oyuncu Emma Stone, çocukken Leonardo DiCaprio’ya aşık olduğunu açıkladı. Katıldığı bir programda 2017 yılında La La Land filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını alırken hissetikleri sorulan Emma Stone, ödülü alırken duyduğu heyecanı anlattı.

'O BENİM HAYATIMIN AŞKIYDI'

Stone, “Aklımdan Leonardo DiCaprio geçiyordu. Titanic’i sinemada 7 defa izledim. O benim hayatımın aşkıydı. Odamda imzalı posteri asılıydı” dedi.

Stone, Oscar ödülünü DiCaprio’dan almayı “Hayatımın en sürreal anıydı, inanamadım” sözleriyle açıkladı.





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