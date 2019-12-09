Emma Stone ve Dave McCary nişanlandıktan sonra ilk kez görüntülendi

Geçen günlerde nişanlanan Emma Stone ve Dave McCary, bir partiden çıkarken görüntülendi. Mekandan el ele çıkan çift, bir an olsun ellerini bırakmadı.

Emma Stone ve yapımcı sevgilisi Dave McCary, Instagram’dan paylaştıkları bir fotoğrafla nişanlandıklarını duyurmuştu.

İki yıldır birlikte olan çiftten Emma Stone, geçen yıl verdiği bir röportajda evlenme ve çocuk sahibi olma hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Stone, "Çocuklar hakkındaki bakış açım büyüdükçe değişti. Hiçbir zaman evlenmem ve bebek yapmam diyordum. Ve sonra yaşlandım, gerçekten evlenmek ve çocuk yapmak istiyorum" demişti.