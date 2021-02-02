Türkiye Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Aşağı bak' iddiasını bu videoyla yalanladı

Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Aşağı bak' iddiasını bu videoyla yalanladı

Türkiye

Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Aşağı bak' iddiasını bu videoyla yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, 'aşağı bak' dediği iddialarını video paylaşarak yalanladı. Videoda görevlinin 'İn aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok.' dediği görülüyor.

02 Şubat 2021, Salı 12:37 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.



Mesajla birlikte paylaşılan videoda, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anlar görülüyor.



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