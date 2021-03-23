Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 20 bin 126 işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 20 bin 126 işlem yapıldı

Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 20 bin 126 işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 3 gün süreyle yurt genelinde eş zamanlı yapılan radarla hız denetiminde, 20 bin 126 araç veya sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

23 Mart 2021, Salı 22:50 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde trafik kazalarının nedenlerinin ilk sırasında gelen aşırı hızın önlenmesi ve sürücülerin, trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmasını sağlamak amacıyla 13-14-15 Mart'ta ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı.

Denetimlerde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 20 bin 126 araç veya sürücüye işlem uygulandı.

AA

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