Twitter hesabından corona virüs istismarcılarına karşı paylaşımda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Corona virüsle ilgili bilgilendirme veya evde corona virüs taraması yapacağını beyan edenleri evinize almayın, adınızı ve adresinizi vermeyin." uyarısı yaptı.

Aynı paylaşımda yer verilen afişlerde ise şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Bakanlığı'ndan aradığını söyleyerek koruyucu malzeme göndermek, uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme yapmak, evde Kovid-19 hastası olup olmadığını tespit etmek isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük kullanımını uygulamalı olarak göstermek isteyenleri, corona virüs taraması yapacağını beyan edenleri ve corona virüse karşı evi dezenfekte edeceğini söyleyenleri evinize almayın."

AA







