Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kimlik kartları için uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kimlik kartları için uyarı

Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kimlik kartları için uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarına kimlik kartı uyarısı yapıldı.

06 Ocak 2021, Çarşamba 11:34 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü, KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarına ilişkin bir uyarıda bulundu.

EGM'den yapılan açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşlarımızın yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur" ifadelerine yer verildi.

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