Türkiye Emniyet Müdürlüğü böyle duyurdu: İnsanlıktan nasibini almamış alçak yakalandı!

Emniyet Müdürlüğü böyle duyurdu: İnsanlıktan nasibini almamış alçak yakalandı!

Türkiye

Emniyet Müdürlüğü böyle duyurdu: İnsanlıktan nasibini almamış alçak yakalandı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şehit Emre Kaan Arlı'nın mezarına ‘PKK’ yazıp fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli ile ilgili emniyet müdürlüğünden açıklama geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü açıklamasında ‘İnsanlıktan nasibini almamış alçak emniyet müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmıştır’ ifadelerini kullandı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 15:59 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şehit Emre Kaan Arlı'nın mezarına ‘PKK’ yazıp fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Siirt'te 2015 yılında PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın, Körfez Şehitliği'ndeki mezar taşına 'PKK' yazıp çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ismi açıklanmayan şüpheli, terör örgütü propagandası ve şehit mezarına saygısızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ ALÇAK'

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Körfez ilçesinde şehit mezarına 'PKK' yazıp, sosyal medyadan paylaşan F.Ş.'nin tutuklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, Körfez ilçemizde bulunan şehitlikteki şehit mezarlarımıza yönelik çirkin saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan nasibini almamış alçak emniyet müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmıştır. Emniyet müdürlüğümüzdeki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Dinçer AKBİR/ DHA

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