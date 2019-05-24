Emrah Albayrak bugün eşiyle videosunu paylaşarak altına şu notu düştü: ''Bugün kahrolası 1 sene geçti ayrılığımızın üstünden...

Bir biz bilebiliriz neler yaşadığımızı, bir tek biz düzeltebiliriz. Seni seviyorum. Hadi bana beni hala sevdiğini söyle...''

Bu arada Emrah Albayrak eski eşi ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

10 yıldır Esra Erol'da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak'ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Sinem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından Emrah Albayrak ile evli olan programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök, 7 yıllık evliliğini tek celsede bitti.

7 yıl önce Esra Erol'un programında tanışan Eda Gök ve Emrah Albayrak'ın Arya adında bir kız çocukları da var.

Eda Gök-Emrah Albayrak

Eda Gök



