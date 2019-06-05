Şarkıcı Aleyna Tilki ile bir dargın bir barışık olan Emrah Karaduman, ''Aleyna ile geçen görüştük, küs değiliz. Bir dönem beraber şarkı yaptığımız için görüşmeme durumu olmuyordu. Bu dönem pek proje yapmıyoruz. O yüzden bir araya gelemiyoruz'' dedi.

Aleyna Tilki'nin ''Dünya starıyım'' açıklaması hatırlatılan Karaduman, ''Siz Aleyna Hanım'ı dünya starı olarak görüyor musunuz?'' sorusuna, ''Aleyna dünya starı zaten. İzlenmeleri, dinlenmelerine bakıldığında da belli oluyor. Ondan bir tane daha yok'' yanıtını verdi.

Milliyet



