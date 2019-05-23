Emrah Serbes kimdir? Kaç yıl hapis yatacak?

Behzat Ç. dizisiyle adını milyonlara duyuran Emrah Serbes, geçen yıl trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olmuştu. Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası ise bugün yargıtay tarafından onandı. Bu haberle birlikte "Emrah Serbes kimdir?" araması da tekrar yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

EMRAH SERBES KİMDİR?

27 Ocak 1981 tarihinde Yalova doğumlu olan Emrah Serbes, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü'nden mezundur. Birçok gazete ve dergide yazılar yazdı.

Yazıdığı kitaplar en çok okunanlar listesine giren Emrah Serbes, ilk öykü kitabı olan "Erken Kaybedenler" Haziran 2009 tarihinde raflarda yerini aldı.

Behzat Ç dizisi ve Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm sinema filminin senaristi olan Emrah Serbes, bu projeyle adını geniş kitlelere duyurdu. Popüler yazarlar arasında anılan Emrah Serbes kitap yazmaya devam etti.

Emrah Serbes'in kitapları;

Metaforla Saadet Olmaz (2006)

Her Temas İz Bırakır (2006)

Son Hafriyat (2008)

Erken Kaybedenler (2009)

Hikayem Paramparça (2012)

Deliduman (2014)

Müptezeller (2016)