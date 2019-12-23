48 yaşındaki Emrah ilk albümünü 1983’te henüz 12 yaşındayken ‘Küçük Emrah’ adıyla çıkarmıştı. Bugüne dek 23 albüm yapıp 30 film ve dizide başrol oynayan Emrah aradan yıllar geçmesine rağmen yaşlanmadı.

Evlilik gençleştirdi

2014’te evlenip iki çocuk sahibi olduktan sonra daha da gençleşti. Şarkıcı önceki akşam Bebek’te spordan çıkarken görüntülendi.

Estetik iddiası

Siyaha boyalı saçlarının ön tarafındaki gürlük dikkat çekiciydi. Yüzüne de zindelik, gençlik gelmişti. Düşen göz kapaklarını aldırttığı, botoks yaptırdığı, saç ektirdiği iddia edilen Emrah estetikle ilgili pek konuşmak istemedi.

'Şarkılarıma kim değer verirse onlar okur'

Hit şarkılarını Demet Akalın, Aleyna gibi yıldız isimlere okutacağı albüme hazırlanan Emrah “Diğer isimler belli mi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Şarkılarıma kim değer verirse onlar okur.”





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