Emre Altuğ: Örnek çift demeyelim

Emre Altuğ müzik hayatındaki 20’nci yılını 16 Aralık’ta Maslak TİM’de vereceği konser ile kutlayacak. Gecede Olgun Şimşek, Sıla ve Selami Şahin gibi sanatçılarla düet yapacak. Emre Altuğ’un dün düzenlendiği basın toplantısında söz, eski eşi Çağla Şıkel’den açıldı.

'Örnek anne-baba tanımlaması daha doğru'

Bir muhabir “Örnek çift” yorumunu yaptı. Popçu, “Örnek çift demeyelim. Bunun için özel bir çaba sarfetmedik. Örnek anne-baba tanımlaması daha doğru. İnsanlar ayrıldıktan sonra görüşmek zorunda değil. Ama ikimizin de önceliği çocuklarımız olduğu için sıkıntı yaşamadık” karşılığını verdi. 2008’de evlenen Emre Altuğ ile Çağla Şıkel 2015’te boşanmıştı.