Boşanma davası açtığı gün Yağmur Aşık'ın adeta otele baskın yapar gibi geldiğini öne süren Emre Aşık, ''Emre'nin e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek beni tehdit etti. Kamera görüntüleri vardır'' dedi.

Mahkeme 3 ay süreyle Yağmur Âşık'ın şiddet mağduru Emre Aşık'a tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Emre Aşık'ın 3 aylık süre dolmadan ikinci kez korunma talebi başvurusu ise reddedildi.

'TÜRKİYE'DE SENİ BİTİRECEĞİM'

Boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'tan dört gün önce şikayetçi olan Emre Aşık emniyete verdiği ifadesinde, ''25 Şubat 2019 günü Yağmur Aşık’tan boşanmak için ikinci kez dava açtım. Çocukların velayeti ile 100 bin lira tazminat istedim. Yağmur Aşık aynı gün öğleden sonra saat 15.00 ile 16.00 arasında benim bulunduğum Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'ndeki Odda Oteli'ndeki ofisime baskın yapar gibi geldi. Bana, 'Emre'nin e'si kalmayacak, Türkiye'de seni bitireceğim, senin arkadaşlarının da foyasını ortaya çıkaracağım'' şeklinde yüksek sesli tehdit içerikli söylemlerde bulundu.

Ofisimden ayrılıp otelin resepsiyon bölümüne geçtim. Resepsiyonda otel müdürü Gökhan Ersöz ve Enes Çağatay Becek vardı. Arkamdan giden Yağmur Aşık resepsiyonda da, 'Sen bana nasıl boşanma davası açarsın? Sen nasıl zina davası açarsın? Üç çocuğunun yüzüne nasıl bakacaksın? Emre'nin e'si kalmayacak, seni bitireceğim'diyerek bir kez daha tehdit içerikli söylemlerde bulundu.

Daha sonra kapı kasasına yumruk atan Yağmur Aşık, 'Sıkıyorsa eve gel' dedi. Otelden ayrılırken Gökhan Ersöz'le göz göze gelen Yağmur Aşık, Gökhan Ersöz'e de, 'Sen ne bakıyorsun lan, senin de sonun Emre gibi olacak, aynı kaderi paylaşacaksın'' dedi.

'BENİ TEHDİT EDİYOR'

Yağmur Aşık'ın daha sonra otelden ayrıldığını şikâyet dilekçesinde belirten Emre Aşık, ''Anlattığım bu olaylar ile ilgili kamera görüntülerini savcılık makamına sunduk. Aynı zamanda kamera görüntüleri ile ilgili bilirkişi çözümünü de yaptı. Ayrıca Yağmur Aşık beni FETÖ konularından dolayı da şikâyet etmişti. Takipsizlik kararı aldım. Bu konuyla ilgili ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundum ve tazminat davası da açtım. Beni tehdit eden Yağmur Aşık’tan şikâyetçiyim'' dedi.

Otel müdürü Gökhan Ersöz de Yağmur Aşık'tan şikâyetçi oldu

Bakırköy 13.Aile Mahkemesi talep üzerine Emre Aşık'ın 3 ay süreyle korunmasına karar verdi. Mahkeme 3 ay süreyle Yağmur Aşık'ın şiddet mağduru Emre Aşık'a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Emre Aşık'ın 3 aylık süre dolmadan ikinci kez korunma talebi başvurusu ise reddedildi.

Özge Eğrikar/ Hürriyet