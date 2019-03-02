Emre Kaya: Klibi çeken kör oldu

Geçen günlerde piyasaya çıkardığı ‘Nasıl Diye Sorma’ isimli şarkısıyla dikkat çeken Emre Kaya, önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı

02 Mart 2019, Cumartesi 11:37
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Emre Kaya: Klibi çeken kör oldu

Basın mensuplarının klibiyle ilgili soruları üzerine Emre Kaya, Türkiye’de ilk kez böyle bir klip çekildi. Klipte 10 saat çıplak ayakla gezdim. Sonrasında çok karnım ağrıdı. Klip ilk olarak green box’ta çekildi, sonradan o efektler yerleştirildi. Bu yüzden klibi çeken kör oldu" dedi.

'İKİ KONSERİ ORAYA BAĞLADIK'

"Klip 100 bin TL mi tuttu?" sorusuna şarkıcı, "Çok daha fazlası. İki konseri oraya bağladık. Şaka bir yana, dünyaca ünlü bir marka da sponsor oldu" ifadelerini kullandı.

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