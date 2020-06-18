Emre Taşdemir, geçen yıl yayınladığı "Ağladım" şarkısıyla sektöre iddialı bir giriş yaptı. Genç yeteneğin söz ve müziğine de imza attığı şarkı, YouTube'da çok kısa süre içinde 1.5 milyon izlenme barajına ulaştı. Taşdemir, bu başarısını ikinci single'ıyla da sürdürdü. Bestesi yine genç sanatçıya ait olan "Sanki Bir Rüya" da büyük beğeni topladı. İlk iki eseriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Emre Taşdemir, şimdilerde yeni bir single hazırlığında.

Aranjörle iş birliği yaptı

Emre Taşdemir, "Yana Yana" adını verdiği yeni şarkısında aranjör Paix298 ile işbirliği yaptı. Daha önce Mero'nun "Olabilir" ve Kadr'in "Zalim Dünya" adlı hit şarkılarının aranjörlüğünü yapan Paix298, "Yana Yana"nın düzenlemesine de imzasını attı. Üçüncü single'ı "Yana Yana"yı müzikseverlerle buluşturmak için gün sayan Emre Taşdemir, hem şarkıyı hem de klibini çok yakında dijital platformlarda yayınlayacak.







