Emre Tyler Mays kimdir? Emre Tyler Mays neden öldürüldü?

Bu akşam İstanbul Şişli'de bir cinayet işlendi. Haberin detayının belli olması üzerine öldürülen kişinin dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays olduğu anlaşıldı. Peki Emre Tyler Mays kimdir, neden öldürüldü?

Olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen ile Randolp Ward Mays çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen lise öğrencisi Emre Tyler Mays, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Lise öğrencisi Emre Tyler Mays, ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklandı. Mays, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Akın Kutlu, kısa süre sonra, polis tarafından, cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.